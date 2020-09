O Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP για 2η σερί σεζόν, γράφοντας ιστορία.

Πάντως φαίνεται πως δεν συμφωνούν όλοι με αυτό και ειδικά ο Άντονι Ντέιβις που έδωσε την ψήφο του στον συμπαίκτη του τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Ο ΛεΜπρόν το άξιζε. Δεν υπάρχει καμιά ερώτηση. Είναι στην 17η σεζόν του και κάνει αυτά που κάνει».

AD on LeBron not getting MVP: “He deserves it. It’s not even a question. Year 17 doing what he’s doing… "

