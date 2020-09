Δεν γινόταν να το χάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak θα πάρει στα χέρια του το 2ο σερί βραβείο MVP, μετά την περσινή κατάκτηση.

Όπως ενημέρωσε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο πολυτιμός παίκτης του της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και για την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Έτσι ο ηγέτης των Μπακς γίνεται ο 3ος παίκτης στην ιστορία με βραβεία MVP και κορυφαίου αμυντικού την ίδια σεζόν, μετά τους Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Γιάννης τελείωσε τη σεζόν με 29,5 πόντους, 13,6 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά παιχνίδι (αφορούν τους μέσους όρους στα 63 ματς της regular season).

Μπορεί να αποκλείστηκε από τους Χιτ στους ημιτελικούς Ανατολής με 4-1, ανήμπορος να βοηθήσει την ομάδα του στο Game 5 λόγω τραυματισμού, ωστόσο τα όσα έκανε κατά τη διάρκεια της regular season, δεν γινόταν να παραγνωρισθούν.

Ο σταρ του Μιλγουόκι οδήγησε την ομάδα του στο κορυφαίο ρεκόρ της λίγκας με 56-17, ενώ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος σε πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν, προσφέροντας θέαμα και ουσία.

Έτσι πήρε το βραβείο για μια ακόμα μια σεζόν, αφήνοντας πίσω του τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Τζέιμς Χάρντεν που ήταν στη τελική τριάδα για το βραβείο.

Eκτός από τα 2 βραβεία MVP (2019, 2020) και εκείνο του αμυντικού της σεζόν, ο Γιάννης έχει και τις 4 σερί συμμετοχές στο All Star Game (2017–2020), αλλά και τις συνεχόμενες παρουσίες του στην καλύτερη πεντάδα της λίγκας (2019, 2020).

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Μπακς θα προσφέρουν στον Αντετοκούνμπο supermax συμβόλαιο 233.4 εκατ. δολαρίων (πενταετές) για να τον κρατήσουν για πολλά χρόνια στο Μιλγουόκι να φτάσουν στην πολυπόθητη κορυφή.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020