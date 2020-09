Ο εντυπωσιακός Ντέιβις θύμισε Σακίλ-Νοβίτσκι! (pics)

Ματσάρα έκανε ο Άντονι Ντέιβις απέναντι στους Νάγκετς, αφού είχε 37 με 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ στη νίκη των Λέικερς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να είναι νευριασμένος και γεμάτος γκρίνια για το MVP του Αντετοκούνμπο.

Επιπλέον έγινε ο πρώτος που μετρά 35+ πόντους και 10+ ριμπάουντ σε ντεμπούτο στους τελικούς Δύσης μετά τον Ντιρκ Νοβίτσκι το 2003.

Anthony Davis put up 37 PTS, 10 REB on Friday. The last player to record at least 35 PTS, 10 REB in their conference finals debut was Dirk Nowitzki (38 PTS, 15 REB) in 2003. pic.twitter.com/fBgV3WHvyp

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 19, 2020