Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με οικονομικά κριτήρια»

Για το πώς επιλέγει να λάβει μέρος στα τουρνουά της ATP έκανε λόγο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν συμμετέχει σε θεσμούς της Νότιας Αμερικής.

Μιλώντας στο "Clay" ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τις οικονομικές συμφωνίες των τενιστών πριν τη συμμετοχή τους στα τουρνουά, τονίζοντας πως αυτός είναι ένας βασικός λόγος που επιλέγει το πού θα λάβει μέρος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα τουρνουά της Νότιας Αμερικής, στα οποία δεν συμμετάσχει, λέγοντας πως ποτέ δεν του έχει γίνει καλή προσφορά, ώστε να σκεφτεί σοβαρά τη συμμετοχή του. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανωτερότητα της Μέσης Ανατολής στο οικονομικό κομμάτι.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά

«Θα είμαι άμεσος και ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις.

Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα appearance fees. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία μου έχει προσφέρει επίσης ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».

Παρά το γεγονός αυτό, ο Τσιτσιπάς εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί στη Νότια Αμερική:

«Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το αφήνω στην άκρη. Αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, δεν έχεις πραγματικά άλλη επιλογή από το να πας εκεί που στηρίζεται η καριέρα σου. Θα ήθελα πολύ να παίξω εκεί. Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα

Έχω επίσης πολλούς φιλάθλους εκεί και το βλέπω από τη δραστηριότητα στα social media και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ανθρώπους από αυτό το μέρος του κόσμου».