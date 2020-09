Οι Κλίπερς λύγισαν από την πίεση, έπαιζαν 3 λεπτά στην 4η περίοδο και ζητούσαν αλλαγή! (pic)

Η ψυχολογία των Κλίπερς δεν ήταν καθόλου καλή, μπαίνοντας στο Game 7, αφού οι Νάγκετς είχαν γυρίσει από το 3-1.

Τελικά το κακό έγινε για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς, με το Ντένβερ να γράφει ιστορία με την πρόκριση σε ένα ματς που τα έσπασαν οι Τζορτζ-Λέοναρντ, ενώ ήταν κάκιστοι και στην 4η περίοδο.

Σύμφωνα με τον Μάρκ Σπίαρς ορισμένοι παίκτες των Κλίπερς ζητούσαν αλλαγή και δεν ήθελαν να παραμείνουν για περισσότερο από 3 λεπτά στο παρκέ στην 4η περίοδο, κάτι που δείχνει πως δεν άντεχαν το βάρος ένος Game 7!

"Several Clippers" had trouble playing stints longer than three minutes in Game 7 and asked to be pulled for a breather during the fourth quarter, per @MarcJSpears pic.twitter.com/upkgHtzHd8

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 16, 2020