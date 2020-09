Νάγκετς: Πρώτη ομάδα που επιστρέφει 2 φορές από το 3-1 στα ίδια playoffs! (pic)

To λέει η ψυχή τους! Οι Νάγκετς... σόκαραν τους Κλίπερς στο Game 7 και πήραν την πρόκριση για τους τελικούς Δύσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Λέικερς.

Η παρέα του Μάρεϊ (έγραψε ιστορία) και του Γιόκιτς επέστρεψαν από το 3-1 απέναντι στην ομάδα του LA και πέτυχαν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.

Οι Νάγκετς έγιναν η πρώτη ομάδα του ΝΒΑ που επιστρέφει 2 φορές από το 3-1 στα ίδια playoffs.

Το έκαναν με τους Τζαζ, το επανέλαβαν με τους Κλίπερς.

The Nuggets are the first team to come back from a 3-1 series deficit multiple times in a single postseason. pic.twitter.com/HAW5qSBQy0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 16, 2020