Τζορτζ και Λέοναρντ σε κρίση: Είχαν 0/11 και 0 πόντους στην 4η περίοδο του Game 7 (pic)

Οι Κλίπερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Νάγκετς και αποχαιρετούν το φετινό πρωτάθλημα, απογοητεύοντας αφού οι προσδοκίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές. Οι δύο σταρ της ομάδας δεν ήταν καλοί και μάλιστα στην 4η περίοδο στοίχισαν στους Κλίπερς.

Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ, είχαν σε ολόκληρο το τελευταίο δωδεκάλεπτο 0/11 σουτ και 0 πόντους, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι είχαν ακόμα μια κακή βραδιά μαζί.

Paul George and Kawhi Leonard combined to go 0-11 with 0 points in the 4th quarter of Game 7. pic.twitter.com/m6thHDovcG

