O Μαλόουν σήκωσε αγκαλιά τον Γιόκιτς μετά την πρόκριση! (pics)

Οι Νάγκετς ζουν μία από τις πιο ένδοξες στιγμές στην ιστορία τους.

Το Ντένβερ έγινε η πρώτη ομάδα που επιστρέφει 2 φορές από το 3-1 στα ίδια playoffs και έτσι απέκλεισε τους Κλίπερς των Λέοναρντ-Τζορτζ στο Game 7, με τον PG13 να δείχνει την απογοήτευση του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι πανηγυρισμοί δεν γινόταν να σταματήσουν, με τον Μάικ Μαλόουν να σηκώνει αγκαλιά τον Νίκολα Γιόκιτς σε μία από τις κορυφαίες φωτογραφίες των playoffs.

Δείτε τη χαρά 2 εκ των πρωταγωνιστών των Νάγκετς για την φετινή τρελή πορεία μέχρι τους τελικούς Δύσης.

OUR HEARTS.

THEY ARE SO FULL pic.twitter.com/ilI3qpWmCm

— Denver Nuggets (@nuggets) September 16, 2020