Πολ Τζορτζ: «Ήμασταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι, δεν καταλάβαμε τι σεζόν ήταν» (vid)

Οι Κλίπερς δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και αποκλείστηκαν από τους Νάγκετς. Ο Πολ Τζορτζ και Καουάι Λέοναρντ ήταν κακοί στα κρίσιμα για την ομάδα τους και ο πρώτος εξήγησε τι πήγε λάθος για την ομάδα του, την φετινή σεζόν.

«Πονάει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Ήταν η πρώτη σεζόν που ήμασταν μαζί, φυσικά θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά ήμασταν πολύ αισιόδοξοι γι' αυτό που φτιάχνουμε. Νομίζω ότι νιώθαμε ότι δεν είναι μια χρονιά πρωταθλήματος ή σημαντική για εμάς. Μπορούμε μόνο να βελτιωθούμε όσο περισσότερο μένουμε μαζί».

“I think internally, we’ve always felt this was not a championship or bust year for us. We can only get better the longer we stay together."

