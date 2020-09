NBA: Διαδηλωτές ζήτησαν βοήθεια από τον ΛεΜπρόν και σταμάτησαν λεωφορείο (vid)

Οι διαδηλωτές που ζητούν δικαιοσύνη και ίσα δικαιώματα μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού Salaythis Melvin (αστυνομικός τον πυροβόλησε πισώπλατα σε εμπορικό κέντρο του Ορλάντο), σταμάτησαν λεοφωρείο με δημοσιογράφους, αφού νόμιζαν πως μέσα ήταν παίκτες.

Ο κόσμος ήθελε να ζητήσει τη βοήθεια των παικτών, όπως του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Ράσελ Ουέστμπουκ, οι οποίοι πριν λίγη ώρα είχαν κοντραριστεί στο Game 5 των ημιτελικών Δύσης.

Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφε: «ΛεΜπρόν θα βοηθήσεις;» και «ΛεΜπρόν έλα στο πλευρό μας».

They’ve now let the bus come through. pic.twitter.com/3pnMvls0qK

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) September 13, 2020