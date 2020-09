ΛεΜπρόν: Στην 3η θέση με τις περισσότερες νίκες σε σειρές playoffs, «έπιασε» Τζαμπάρ (pic)

Τα ρεκόρ δεν σταματούν ποτέ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο Βασιλιάς έχει παραπάνω συμμετοχές σε τελικούς περιφέρειας από 21 ομάδες του ΝΒΑ, έγραψε ιστορία μαζί με τον Ντέιβις, ενώ θύμισε Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Ο ηγέτης των Λέικερς πλέον μετρά 37 νίκες σε σειρές playoffs και βρίσκεται στην 3η θέση μαζί με Τζαμπάρ. Κορυφή ο Φίσερ με 40 νίκες και πίσω του ο Χόρι.

.@KingJames keeps moving up in NBA history

He's now tied with Kareem for third-most playoff series wins all-time. pic.twitter.com/sLi6TcmlUs

— SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020