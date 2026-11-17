Γκουαρδιόλα: Παρακολουθεί το Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
Εκλεκτή παρουσία από τον χώρο του ποδοσφαίρου στην «Coca-Cola Arena!» Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρακολουθεί την αναμέτρηση Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα, πριν την έναρξη του αγώνα παρέλαβε και μια φανέλα με το όνομά του και το Νο4.
Η σχετική ανάρτηση:
Special visit 👀 Pep Guardiola courtside in Dubai! #EveryGameMatters https://t.co/XXTPy16x9f— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
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