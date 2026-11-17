Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρακολουθεί την αναμέτρηση Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές στην «Coca-Cola Arena» στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Εκλεκτή παρουσία από τον χώρο του ποδοσφαίρου στην «Coca-Cola Arena!» Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παρακολουθεί την αναμέτρηση Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, που αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα, πριν την έναρξη του αγώνα παρέλαβε και μια φανέλα με το όνομά του και το Νο4.

Η σχετική ανάρτηση: