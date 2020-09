Ένταση είχαμε στο ματς των Λέικερς με τους Ρόκετς μεταξύ του αδερφού του Ραζόν Ρόντο και του Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο πρώτος εκδιώχθηκε από το γήπεδο για απρεπή συμπεριφορά προς τον παίκτη του Χιούστον.

Ο αδερφός του Ρόντο αποκάλεσε «σκουπίδι» τον Russ ενώ τον χαιρέτησε α λα Λίλαρντ (μετά το τρίποντο πρόκρισης επί των Θάντερ πέρυσι) για να τον πικάρει.

Russ responded saying “shut your mouth and watch the game.” pic.twitter.com/AbryvCxuit

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020