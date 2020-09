Δεν ήταν ήρεμα τα πράγματα στο Λέικερς-Ρόκετς, σε ένα ματς όπου ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέχισε τον μύθο του.

Ο αδερφός του Ραζόν Ρόντο τα είπε σε έντονο ύφος με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, κάτι που δεν γινόταν να μείνει ατιμώρητο.

Μετά από παρέμβαση του security απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Security asked Rajon Rondo’s brother to leave the stands after he exchanged words with Russell Westbrook. pic.twitter.com/5jG1hkInN6

— SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020