ΜακΓκρέιντι: «O ΜVP του ΝΒΑ έχει μεγαλύτερο... βάρος από ένα πρωτάθλημα»
Αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ που όμως στάθηκε άτυχος με τους τραυματισμούς που είχε κατά τη διάρκεια της καριέρας. Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι έκανε σπουδαία καριέρα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και πέρασε τα καλύτερα του χρόνια σε Μάτζικ, Ράπτορς και Ρόκετς δίπλα στον Γιάο Μινγκ.
Δύο φορές κορυφαίος σκόρερ του ΝΒΑ και σε 7 περιπτώσεις συμμετείχε σε All Star Game. Ο T-Mac μίλησε στην εκπομπή «Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady» που κάνει μαζί με τον Βινς Καρτερ και έβαλε στη ζυγαριά ένα βραβείο MVP με ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.
«Ο MVP της regular season του ΝΒΑ έχει μεγαλύτερο βάρος από ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι όλη η ομάδα. Δεν είναι μόνο ομάδα, είναι ιδιοκτησία, είναι διοίκηση, είναι όλα αυτά που παίζουν ρόλο στο να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα... MVP; Αυτό είναι εσύ που βάζεις δουλειά», ανέφερε.
What holds more weight, a regular season MVP or a ring? 🤔— Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady (@VinceAndTmac) August 24, 2026
"The MVP of the regular season has more weight than a championship. That is the whole team. This is not just team, it's ownership, it's management, it's all of this that plays into winning a championship... MVP? That's… pic.twitter.com/ZoOMR2Lsxh
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