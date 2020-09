Ρόντο: Τα ρεκόρ του η εκπληκτική 4η περίοδος που έκανε τη διαφορά! (pic)

Ένα ιδιαίτερο milestone έπιασε ο Ραζόν Ρόντο στη νίκη των Λέικερς επί των Ρόκετς, σε ένα ματς που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία και ο Ρόμπερτ Κόβινγκτον τραυματίστηκε.

Ο γκαρντ των λιμνάνθρωπων έγινε ο 12ος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 1000 ασίστ.

Επίσης συμμετείχε με πόντους ή ασίστ στους 23 από τους 30 πόντους της ομάδας του Λος Άντζελες στο 4ο δωδεκάλεπτο. Οι 12 πόντοι που πέτυχε στην 4η περίοδο είναι οι περισσότεροι για παγκίκη των Λέικερς εδώ και 20 χρόνια.

Playoff Rondo? Rajon Rondo recorded his 1,000th career playoff ast Tuesday in the Lakers win, the 12th player in NBA history to do so.

He also scored or assisted on 23 of the Lakers 30 pts in the 4th QT. His 12 4th QT pts are the most by any LA bench player in 20 yrs. pic.twitter.com/jkMnQL4gem

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 9, 2020