ΛεΜπρόν: «Βασιλιάς» και σε νίκες στα playoffs (vid&pic)

Την δική του ξεχωριστή ιστορία γράφει στο NBA ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο... Βασιλιάς οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη επί των Ρόκετς με 112-102 και ανέβηκε στην κορυφή της λίστας με τους παίκτες που έχουν τις περισσότερες νίκες στα playoffs. Συγκεκριμένα ο Τζέιμς έχει πλέον 162 νίκες με τους Καβαλίερς, Χιτ και Λέικερς, ξεπερνώντας για μία τον Ντέρεκ Φίσερ που έχει 161, ενώ τρίτος είναι ο Τιμ Ντάνκαν με 157.

Όσον αφορά το ματς με τους Ρόκετς ο ΛεΜπρόν ήταν όντως ασταμάτητος. Συγκεκριμένα σε 38 λεπτά πέτυχε 36 πόντους με 9/14 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 6/10 βολές. Επίσης κατέβασε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, έριξε 4 τάπες, έκανε 1 κλέψιμο και υπέπεσε σε μόλις 2 λάθη. Απολαυστικός...

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the all-time leader in #NBAPlayoffs WINS! pic.twitter.com/Rz9qA8On1t

— NBA (@NBA) September 9, 2020