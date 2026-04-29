«Ο Ντόντσιτς θα χάσει και τη σειρά με τους Θάντερ αν προκριθούν οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς»

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να μείνει εκτός και για τη σειρά με τους Θάντερ, αν οι Λέικερς περάσουν το εμπόδιο των Ρόκετς, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Οι Λέικερς στον πρώτο γύρω των play-offs παίζουν με τους Ρόκετς, δίχως όμως τον Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Συγκεκριμένα ο Σλοβένος σούπερ «σταρ» των «λιμνανθρώπων» υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο και τον άφησε εκτός για όλη τη σειρά με τους Ρόκετς.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται ακόμα πιο άσχημα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για την ομάδα του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN Σαμς Σαράνια, ο Ντόντσιτς θα απουσιάσει και από τη σειρά με τους Θάντερ, σε περίπτωση που περάσουν από τους Ρόκετς.

Σημειώνεται πως η ομάδα του Λος Άντζελες προηγείται με 3-1.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Σας Σαράνια:

«Είναι μια αργή διαδικασία στο κομμάτι της αποκατάστασης για τον Λούκα Ντόντσιτς. Η εκτίμηση είναι πως, αν οι Λέικερς καταφέρουν να νικήσουν τους Ρόκετς και να προχωρήσουν, ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι εκτός και για την επόμενη σειρά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Έχει αρχίσει να κάνει περισσότερες κινήσεις στο παρκέ, όπως ανέφερε τις προάλλες ο Ρέντικ, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο να προχωρήσει σε ατομικές προπονήσεις με αντιπάλους (one-on-one) ή να πιέζει πραγματικά τον εαυτό του σε επίπεδο έντασης και κίνησης».