Οι Ρόκετς έκαναν break στο Game 5 με 99-93 και έστειλαν τη σειρά σε έκτο ματς.

Αρνούνται να παραδοθούν οι Ρόκετς. Το Χιούστον δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 99-93 των Λέικερς και να στείλει τη σειρά σε Game 6. Οι ρουκέτες έδειξαν μέταλλο και μείωσαν σε 3-2, προσπαθώντας να γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία που επιστρέφει από το 3-0.

Πρώτος σκόρερ για τους Ρόκετς ήταν ο Σμιθ που τελείωσε με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ίσον είχε 18 πόντους. Ο Σενγκούν μέτρησε 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, δίνοντας βοήθειες σε πολλούς τομείς.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Έιτον τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν μέτρηυσε 25 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ριβς μέτρησε 22 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.