Άτυχος στάθηκε ο Ρόμπερτ Κόβινγκτον στο Game 3 της σειράς των Ρόκετς με τους Λέικερς, σε ένα ματς που ο ΛεΜπρόν ανέβηκε την κορυφή των νικών στα playoffs.

Ο παίκτης του Χιούστον συγκρούστηκε με τον Άντονι Ντέιβις και χτύπησε στο κεφάλι, κάτι που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το ματς υποβασταζόμενος.

Από την άλλη ο Unibrow έδειξε να πιάνει το ίσχιο του, ωστόσο η κατάσταση του δεν είναι τόσο σοβαρή όσο του Κόβινγκτον.

Robert Covington is headed to the locker room with an apparent head injury pic.twitter.com/EWinOZBzeY

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 9, 2020