«Τρελάθηκε» η σύντροφος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια από ένα προκλητικό σχόλιο του δημοσιογράφου, Σκιπ Μπέιλες που πολλές φορές προκαλεί με αυτά που γράφει.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως οι Μπακς παίζουν καλύτερα από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Greek Freak, με την Μαράϊα να γράφει: «Αισθάνομαι πραγματικά άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο. Αναρωτιέμαι ποιος τον πλήγωσε τόσο άσχημα στην ζωή του; Ένας παίκτης τραυματίστηκε και το πρώτο πράγμα που λες είναι κάτι αρνητικό για αυτόν! Όποιος κερδίζει από τον πόνο του άλλου είναι ένας πολύ λυπημένος άνθρωπος».

I genuinely feel bad for this man, I wonder who hurt him so bad in his life? He was bullied so bad now he’s the bully! A player gets injured and the first thing you do is talk negatively about him! Anybody who profits on another mans pain is a sad sad man! https://t.co/KzXg0dm0qE

— Mariah Danae (@mariahdanae15) September 6, 2020