Αντετοκούνμπο: Νοκ άουτ από το υπόλοιπο ματς, αποχώρησε σχεδόν κλαίγοντας! (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ στάθηκε εκ νέου άτυχος, καθώς γύρισε και πάλι τον τραυματισμένο του αστράγαλο με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από τη συνέχεια του αγώνα.

Μετά τον νέο τραυματισμό του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος από τη γυμνάστρια των Μπακς, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και όπως έγινε γνωστό δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο δεύτερο ημίχρονο.

Μάλιστα στα 11 λεπτά που αγωνίστηκε είχε δώσει και την ψυχή του για τους Μπακς έχοντας 19 πόντους με 8/10 σουτ, 2/4 βολές και 4 ριμπάουντ.

BREAKING: Giannis will NOT return to Game 4.

Can Milwaukee hold on and win? 50-48, Bucks lead Miami at half. pic.twitter.com/O7v7pvws6l

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) September 6, 2020