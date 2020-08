O Ντρέιμοντ Γκριν είναι κάθετα αντίθετος με την διακοπή του ΝΒΑ (pics)

Ο άσος των Ουόριορς μπορεί να μην αγωνίζεται στην «φούσκα» του ΝΒΑ, αλλά πήρε δυναμική θέση για όσα συμβαίνουν. Ο Γκριν σχολίασε τα όσα έγιναν στο Ορλάντο με την αναβολή των αγώνων, μετά το μποϊκοτάζ των Μπακς, αλλά δεν συμφωνεί καθόλου με το να τελειώσει η σεζόν εδώ. Λέικερς και Κλίπερς φαίνεται πως θέλουν να τελειώσει οριστικά η σεζόν, με τον παίκτη να απαντά σε αυτό και να είναι κάθετα αντίθετος, αφού υποστηρίζει ότι το μπάσκετ είναι μια δουλειά όπως όλες οι υπόλοιπες.

«Στέκομαι δίπλα στα αδέλφια μου στην φούσκα που συνεχίζουν να μάχονται για το τι είναι σωστό και για τα δικαιώματα των μαύρων ανθρώπων. Αλλά ελπίζω να καταλάβουν, ότι έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, που είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτό το άθλημα που χρησιμοποιούμε για να μιλάμε για τους ανθρώπους μας».

I stand with my brothers in the bubble continuing to stand for what’s right and fight the oppression of Black People. But I do hope that they understand, that we too have a job to do, which is continue building that very platform that we are using to speak for OUR PEOPLE!

— Draymond Green (@Money23Green) August 27, 2020