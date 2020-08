«Εκνευρισμένος με τους Μπακς ο ΛεΜπρόν, αποχώρησε έξαλλος» (pic & vid)

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν στο παιχνίδι με τους Μάτζικ και έτσι έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, κάτι που δεν άφησε ανεπηράστους και τους Μπακς.

Τα... ελάφια πρωτοστάτησαν για να ασκήσουν πίεση για να τιμωρηθεί ο ένοχος, παρόλο που θέλουν να συνεχιστεί σεζόν, με τις υπόλοιπες ομάδες να ακολουθούν.

Η απόφαση του Μιλγουόκι πάντως αντιμετωπίστηκε με δυσαρέσκεια από πολλούς παίκτες και την εξέφρασαν στη συνεδρίαση, αφού ήθελαν να έχουν ενημερωθεί από τους Μπακς για την κίνηση τους να μην κατέβουν με τους Μάτζικ.

Σύμφωνα με το Yahoo ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αν και ήταν υπερ της απόφασης των Μπακς, παρουσιάστηκε εκνευρισμένος με το γεγονός πως δεν ενημέρωσαν και έφυγε έξαλλος από τη συνεδρίαση.

Sources to @YahooSports: There was frustration with Milwaukee players for doing this without talking to others. LeBron James initially stated he would go with the consensus, then got angry and stormed out.

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) August 27, 2020