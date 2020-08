NBA: Δυσανασχέτησαν με Μπακς επειδή δεν τους ενημέρωσαν οι παίκτες (pics)

Η απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν απέναντι στους Μάτζικ σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για την τυφλή αστυνομική βία στις ΗΠΑ, είχε ως συνέπεια το NBA να αναβάλλει και τα τρία παιχνίδια, αλλά και τους παίκτες να συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν τι θα κάνουν.

Στην συνεδρίαση αυτή οι Λέικερς με τους Κλίπερς είπαν πως θέλουν να σταματήσει το πρωτάθλημα, ενώ δεν ήταν και λίγοι παίκτες που τάχθηκαν απέναντι στους Μπακς. Όχι για την απόφαση των... ελαφιών, αλλά γιατί αυτή πάρθηκε χωρίς να έχει ενημερωθεί πριν καμία ομάδα προκειμένου να γίνει συντονισμένα μια κίνηση.

Εκεί παρενέβη ο Τζορτζ Χιλ λέγοντας πως η ιδέα ήταν δικιά του και πως την είπε στους συμπαίκτες του λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, που με την σειρά τους την στήριξαν. Τους Μπακς υποστήριξε και ο Τζέιλεν Μπράουν με τον παίκτη των Σέλτικς να αναφέρει πως η ομάδα του Μιλγουόκι δεν χρειάζεται να δώσει εξηγήσει σε κανέναν για την κίνησή της αυτή.

Sources: As some in tonight's meeting wanted to hear Bucks' explanation for making an abrupt decision independent of rest of teams to boycott game, Boston's Jaylen Brown essentially said that the Bucks didn't need to explain themselves and he fully supported what they did today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020