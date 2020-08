Ντιλέινι: «Στο ΝΒΑ γίνεται ό,τι πει ο ΛεΜπρόν, δεν μετρούν οι ψήφοι Λέικερς-Κλίπερς» (pic)

Μέσα σε λίγες ώρες ήρθαν τα πάνω-κάτω στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Από χθες το βράδυ υπάρχουν νέα δεδομένα στο ΝΒΑ και η σεζόν είναι στον... αέρα.

Οι Μπακς πήραν την ιστορική απόφαση να μην κατέβουν στο παιχνίδι με τους Μάτζικ και με αυτό τον τρόπο έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση κατά του ρατσισμού, του μίσους και των φυλετικών διακρίσεων.

Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα τον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ μπροστά στα τρία παιδιά έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και το Μιλγουόκι πρωτοστάτησε σε αυτόν τον αγώνα που ακολούθησαν και οι υπόλοιποι στο ΝΒΑ.

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι πήρε θέση για τα όσα γίνονται και τόνισε πως στο ΝΒΑ γίνεται ό,τι πει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Στο ΝΒΑ γίνεται ότι πει ο ΛεΜπρόν. Οι ψήφοι αυτοι δεν μετρούν. Είναι λίγες φωνές στη λίγκα που μετρούν και παίρνουν αποφάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μένει να δουμε τι θα γίνει», ήταν τα λόγια του Ντιλέινι, ο οποίος πιστεύει πως δεν θα παίξουν κανένα ρόλο οι ψήφοι των Λέικερς και των Κλίπερς να διακοπεί η σεζόν.

Whatever bron says in the league goes. Those votes don’t matter. It’s a few voices in the league that matter and make decisions. That’s the reality. Interesting to see how this plays out. https://t.co/Ko8y9JdmA9

— malcolm delaney (@foe23) August 27, 2020