Ομπάμα: «Επαινώ τους παίκτες των Μπακς και το NBA» (pic)

Τεράστιο το κύμα συμπαράστασης στην κίνηση των Μπακς να αποχωρήσουν από τον αγώνα με τους Μάτζικ θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για την τυφλή αστυνομική βία στις ΗΠΑ. Το NBA αποφάσισε την αναβολή των τριών σημερινών αγώνων, ενώ προπονητές, διαιτητές αλλά και παράγοντες στήριξαν τους παίκτες.

Την στήριξή του επίσης εξέφρασε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα ο οποίος με μήνυμά του στο twitter επισήμανε: «Επαινώ τους παίκτες των Μπακς για την στάση τους να στηρίζουν αυτά που πιστεύουν, τους προπονητές όπως τον Ντοκ Ρίβερς, το ΝΒΑ και το WNBA που λειτουργεί ως παράδειγμα. Χρειάζεται όλοι οι θεσμοί μας να στηρίξουν για τις αξίες μας».

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P

— Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020