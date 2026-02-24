Δύο μέρες μετά την ήττα από τους Νικς στη Νέα Υόρκη, οι Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση και επικράτησαν των Τζαζ με 125-105.
Η ομάδα από το Χιούστον επέβαλε από το πρώτο λεπτό την κυριαρχία της στην αναμέτρηση και έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση από το 1ο δωδεκάλεπτο που σημείωσε 38 πόντους και δέχτηκε μόλις 22, μπόρεσε να έχει τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας ήταν αυτά που ξεχώρισαν, αφού οι γηπεδούχοι σούταραν με (56,98% εντός παιδιάς) και 45% έξω από τη γραμμή των 7.25μ.
Got the W ☑️#AllFire pic.twitter.com/0btD8z1vvx— Houston Rockets (@HoustonRockets) February 24, 2026
Για τους νικητές ξεχώρισε ο Σμιθ που... άγγιξε το double - double με 31 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τόμπσον με 20π, 7 ριμπ. και ο Ντουράντ με 18 πόντους και 12 ασίστ.
Από τους φιλοξενούμενους κορυφαίος ήταν ο Μάρκανεν με 29 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 38-22, 68-47, 100-75, 125-105
