ΝΒΑ: Την κίνηση των παικτών στηρίζουν και οι προπονητές της Λίγκας (pic)

Αλυσιδωτές ήταν οι αντιδράσεις μετά την απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν στο ματς με τους Μάτζικ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τυφλή αστυνομική βία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ. Το NBA αρχικά αποφάσισε να αναβάλλει και τα τρία σημερινά ματς, ενώ δίπλα στους παίκτες στάθηκαν και οι διαιτητές.

Και όχι μόνο, καθώς και η Ένωση Προπονητών ανέφερε με σχετική της ανακοίνωση: «Οι προπονητές του ΝΒΑ υποστηρίζουν 100% τους παίκτες. Το restart συνέβη κυρίως λόγω από της πλατφόρμας και τι προσφέρει. Οι χωρίς λογική πυροβολισμοί του Τζέικομπ Μπλέικ και άλλων μαύρων ανδρών και γυναικών, από τις Αστυνομικές δυνάμεις, επισημαίνουν την ανάγκη για δράση...».

Statement from @NBA_Coaches Association: The NBA coaches support our players 100 percent. The restart happened largely because of the platform it provided. The baseless shootings of Jacob Blake and other black men and women by law enforcement underscores the need for action...

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020