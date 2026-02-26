Το ΝΒΑ παίρνει τα μέτρα του για την περίπτωση των Τζαζ.

Οι Τζαζ έχουν ξεμείνει χωρίς σέντερ, αφού οι Κέσλερ, Τζάρεν Τζάκσον και Νούρκιτς θα μείνουν εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ίδιο θα συμβεί και με τον βασικό power forward Λάουρι Μάρκανεν.

Σύμφωνα με το Athletic, το ΝΒΑ θέλει να τσεκάρει την υπόθεση και έτσι θα στείλει τους δικούς του γιατρούς για να επιβεβαιώσουν τον τραυματισμού του Φινλανδού και για να επιβεβαιώσουν πως οι Μορμόνοι δεν κάνουν tanking

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχει δει το 18-40 των Τζαζ τη φετινή σεζόν και θέλει να διασφαλίσει πως δεν γίνεται tanking από την πλευρά των Μορμόνων.