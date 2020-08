Επίσημο: Το ΝΒΑ ανέβαλε όλα τα ματς της βραδιάς! (pic)

Η διοργανώτρια αρχή ανέφερε ότι ανέβαλε και τα τρία παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν απόψε και ότι θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής!

Φυσικά τα πάντα ξεκίνησαν από την ιστορική απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην «κατέβουν» κόντρα στο Ορλάντο και ακολούθησαν τόσο οι Ρόκετς με τους Θάντερ, όσο και οι Λέικερς με τους Μπλέιζερς.

Γι' αυτόν τον λόγο, το ΝΒΑ αποφάσισε να αναβάλει τα ματς!

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.

— NBA (@NBA) August 26, 2020