NBA: Δίπλα στους παίκτες και οι διαιτητές της Λίγκας (vid & pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία με την σημερινή της απόφαση να μην κατέβει στον αγώνα με τους Μάτζικ για τα playoffs λόγω της αστυνομικής βίας που επικρατεί στις ΗΠΑ. Τα... ελάφια ανάγκασαν ουσιαστικά το NBA να αναβάλλει και τα υπόλοιπα δύο ματς, αν και οι παίκτες και των άλλων ομάδων ήθελαν επίσης να μην αγωνιστούν.

Δίπλα στους παίκτες για την απόφασή τους αυτή στάθηκαν οι διαιτητές της Λίγκας που μέσω του επίσημου λογαριασμού που έχουν στο twitter ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Το επίσημο όργανο των διαιτητών στέκεται αλληλέγγυο στην απόφαση των παικτών μας να μποϊκοτάρουν τους αποψινούς αγώνες ως μορφή διαμαρτυρίας στις συνεχόμενες αδικαιολόγητες δολοφονίες μαύρων ανδρών και γυναικών από ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή της τάξης. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα στη χώρα μας από το μπάσκετμπολ και ελπίζουμε αυτή η κίνηση να εμπνεύσει για αλλαγή».

The NBRA stands in solidarity with our players' decision to boycott tonight’s games in protest of the continued unjustified killing of black men and women by law enforcement. There are more important issues in our country than basketball and we hope this will inspire change.

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) August 26, 2020