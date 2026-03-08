Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και οι Μπακς επικράτησαν με 113-99 των Τζαζ.

Εύκολη νίκη για τους Μπακς, οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 113-99 των Τζαζ με πολύ καλή τελευταία περίοδο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των ελαφιών οδηγώντας τους στη νίκη.

Το show του Greek Freak

Οι Μπακς είδαν τον σταρ τους να τελειώνει την αναμέτρηση με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής με 9/12 δίποντα και 9/15 βολές. Οι Μορμόνοι δεν βρήκαν τρόπο να τον περιορίσουν και το πλήρωσαν.

Ο Κούζμα τελείωσε με 18 πόντους και 5 ασίστ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσε ο Ρόλινς με 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Για τη Γιούτα 22 πόντους είχε ο Κιγιόντε Τζορτζ και στους 17 έμεινε ο Σένσαμπο.

Μάχη για το play in

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για μια θέση που οδηγεί στο play in της Ανατολής, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει μετά τα όσα κάνουν το τελευταίο διάστημα οι Χόρνετς.

Πλέον το Μιλγουόκι είναι στο 27-35 και πρέπει να βελτιωθούν κι άλλο για να έχουν ελπίδες για κάτι καλό στο τέλος της σεζόν. Οι Τζαζ απογοητεύουν για άλλη μια χρονιά και βρίσκονται στο 19-45. Εκτός παραμένουν οι Μάρκανεν, Τζάκσον, Νούρκιτς και Κέσλερ, δηλαδή οι καλύτεροι ψηλοί τους.

Τα στατιστικά του Γιάννη

27 πόντοι

9 ριμπάουντ

8 ασίστ

9/12 δίποντα

9/15 βολές

27 λεπτά

2 λάθη

+23 στο +/-