Οι Μάτζικ πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Καβαλίερς μέσα στο Ορλάντο με 128-122, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντέσμοντ Μπέιν.

Οι γηπεδούχοι επέβαλλαν από νωρίς την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση, σκοράροντας 38 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια, δέχτηκαν την ανάλογη αντίδραση από την ομάδα του Κλίβελαντ και έκλεισαν το ημίχρονο στα ίσια (62-62, 24').

Μετά την ανάπαυλα οι Μάτζικ μπήκαν καλύτερα και κατάφεραν εκ νέου να πάρουν το προβάδισμα και στο τέλος να επικρατήσουν, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Ντέσμοντ Μπέιν ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τζέιμς Χάρντεν με 30π., 5ριμπ και 8 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-35, 62-62, 96-89, 128-122

Πέλικανς - Ράπτορς: 122-111

Οι Πέλικανς πέτυχαν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, κερδίζοντας τους Ράπτορς με 122-111 στη Νέα Ορλεάνη.

Παρότι δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, μένοντας πίσω στο φινάλε της πρώτης περιόδου, μπόρεσαν στο φινάλε του ημιχρόνου να πάρουν τα... ηνία και να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα (60-58, 24').

Μετά την ανάπαυλα έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους, επέβαλλαν την κυριαρχία τους και μπόρεσαν να ελέγξουν τον ρυθμό στο φινάλε για να πανηγυρίσουν στο τέλος την 22η νίκη του. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μέρφι ο οποίος τελείωσε το ματς με 28 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κουίκλεϊ με 25π.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 60-58,93-83, 122-111

Τζαζ - Νικς: 117-134

Μεγάλο επικράτηση για τους Νικς στην έδρα των Τζαζ με 117-134. Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη αν και δεν ξεκίνησε καλά, έχοντας δεχτεί 42 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο και κλείνοντας το ημίχρονο πίσω με 9, (65-56,24'), μπόρεσε να επιστρέψει.

Παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους και σκοράροντας 78 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, «καθάρισαν» την αναμέτρηση.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Σενσαμπό με 29 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 41-26, 65-56, 94-96, 117-134