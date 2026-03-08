Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... κουβάλησε το Μιλγουόκι σε μια νίκη κόντρα στους Τζαζ, κρατώντας τους... ζωντανούς για play in. Δείτε τα καλύτερα του.

Οι Μπακς συνεχίζουν τη μάχη τους για το play in της Ανατολής κι επικρατήσουν με 113-99 των Τζαζ με πολύ καλή τελευταία περίοδο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των ελαφιών και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Οι Μπακς είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον ηγέτη τους και η άμυνα της Γιούτα τα βρήκε σκούρα. Ο Έλληνας σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής με 9/12 δίποντα και 9/15 βολές.

Επιπλέον είχε +23 στο +/-. Μια εμφάνιση που φωνάζει πως θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος για να βάλει την ομάδα του στα play in και να μην τελειώσει πρόωρα η χρονιά.