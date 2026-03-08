Aντετοκούνμπο: Η... παράσταση κόντρα στη Γιούτα (vid)
Οι Μπακς συνεχίζουν τη μάχη τους για το play in της Ανατολής κι επικρατήσουν με 113-99 των Τζαζ με πολύ καλή τελευταία περίοδο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των ελαφιών και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.
Οι Μπακς είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον ηγέτη τους και η άμυνα της Γιούτα τα βρήκε σκούρα. Ο Έλληνας σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 27 λεπτά συμμετοχής με 9/12 δίποντα και 9/15 βολές.
Επιπλέον είχε +23 στο +/-. Μια εμφάνιση που φωνάζει πως θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος για να βάλει την ομάδα του στα play in και να μην τελειώσει πρόωρα η χρονιά.
