NBA: Δεν περίμεναν την κίνηση των Μπακς οι ιδιοκτήτες και το NBA (pic)

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο NBA και τους ιδιοκτήτες των ομάδων η απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν στο ματς με τους Μάτζικ για τα Playoffs. Μια απόφαση που έφερε αλυσιδωτές εξελίξεις, καθώς και οι παίκτες των άλλων ομάδων θέλησαν να κάνουν το ίδιο με συνέπεια η Λίγκα να αναβάλλει και τις άλλες δύο αναμετρήσεις. Όπως τονίζουν στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα ο γνωστός δημοσιογράφος Άντριαν Βονιαρόφσκι, τόσο το NBA όσο και οι ιδιοκτήτες όχι μόνο δεν περίμεναν την συγκεκριμένη αντίδραση, αλλά είχαν σιγουριά πως οι αναμετρήσεις θα διεξάγονταν κανονικά.

The NBA, owners and front offices didn't see this wave of player boycotts coming today. Hours ago, they all expected to be playing these games tonight. This is a pivot point for the NBA and professional sports in North America.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020