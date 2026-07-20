Ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν ο άνθρωπος που παρέδωσε στον Τσέντι Όσμαν τη φανέλα που θα φοράει στον ΠΑΟΚ με το νούμερο 6.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν εκείνος που παρέδωσε στον Τσέντι Όσμαν τη φανέλα που θα φοράει στον ΠΑΟΚ με το νούμερο 6! Ο κόσμος του «δικεφάλου» παραληρούσε στις εξέδρες βλέποντας τον legend της ομάδας να παραδίδει τη φανέλα στον ηγέτη της νέας εποχής.

Αναμφίβολα, ήταν μια ενέργεια που εμπεριείχε πολύ συναίσθημα, καθώς ήταν τεράστια κίνηση από την πλευρά της ομάδας να δώσει ο σπουδαίος Μπάνε Πρέλεβιτς τη νέα φανέλα στον Τούρκο φόργουορντ.

Η παρουσία του Τσέντι Όσμαν στην PAOK Sports Arena και η παράδοση της φανέλας του από τα χέρια του Πρέλεβιτς ήταν μια ενέργεια που είχε σχεδιάσει η ΚΑΕ θέλοντας να στείλει και ένα μήνυμα, καθώς ο Τούρκος φόργουορντ αποτελεί τον σούπερ σταρ της ομάδας που σχεδίασε ο Αντρέα Τρινκιέρι.

«Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ένα τόσο μεγάλο κοινό! Είμαστε τυχεροί που ζούμε μια τέτοια στιγμή, όπως η σημερινή. Η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο και κάνει πρωταθλητισμό. Ας πιστέψουμε στην ομάδα και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή» δήλωσε ο Μπάνε Πρέλεβιτς μετά την παράδοση της φανέλας στον Τσέντι Όσμαν.