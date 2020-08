Μπακς: Τι λέει ο κανονισμός του ΝΒΑ για την ομάδα που δεν κατεβαίνει στο παρκέ! (pic)

Τα «Ελάφια» προχώρησαν σε μια ιστορική απόφαση, από τη στιγμή που δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στο Game 5 της προημιτελικής σειράς της Ανατολής με τους Μάτζικ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία στις ΗΠΑ που είχε ως αποτέλεσμα τους πισώπλατους πυροβολισμούς στον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ.

Ο αντιπρόεδρος των Μπακς, Άλεξ Λάσρι εξήγησε πως η διοίκηση του οργανισμού στηρίζει 100% την απόφαση ενώ σύμφωνα με τον Μπόμπι Μαρκς, ο κανονισμός του ΝΒΑ σε περίπτωση που μια ομάδα δεν κατέβει να αγωνιστεί είναι ήττα στα χαρτιά και πρόστιμο 5 εκατομμύρια δολάρια.

Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το πιο πιθανό είναι να μην εφαρμοστεί λόγω του ότι τους Μπακς ακολούθησαν κι άλλες ομάδες, αλλά κυρίως λόγω του ηχηρού μηνύματος που περνάει η συγκεκριμένη απόφαση σε όλον τον πλανήτη!

There is “failure to appear” language in the Operations Manual.

- forfeiture of the game

- up to $5M fine

That doesn’t mean it will be applied in the case of Milwaukee boycotting G5.

Like everything this year, we are dealing with situations that have never happened before.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) August 26, 2020