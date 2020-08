Αντιπρόεδρος Μπακς: «Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες, τους στηρίζουμε 100%»!

Οι Μπακς αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το Game 5 της σειράς με τους Μάτζικ, παίρνοντας έμπρακτα θέση για τους πισώπλατους πυροβολισμούς στον Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικούς που προκάλεσε μαζική οργή στις ΗΠΑ!

Από την πλευρά του, ο senior vice president των Μπακς, Άλεξ Λάσρι ανέφερε επί του θέματος: «Μερικά πράγματα είναι μεγαλύτερα από το μπάσκετ. Η απόφαση που πήραν σήμερα οι παίκτες και ο οργανισμός δείχνουν ότι είμαστε αλληλέγγυοι. Είμαι πραγματικά υπερήφανος για τους παίκτες μας και τους στηρίζουμε 100%, έτοιμοι να βοηθήσουμε για να φέρουμε την πραγματική αλλαγή».

Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and org shows that we’re fed up. Enough is enough. Change needs to happen. I’m incredibly proud of our guys and we stand 100% behind our players ready to assist and bring about real change

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) August 26, 2020