Ντόντσιτς: Όλες οι fail προβλέψεις των Αμερικανών πριν από το Draft! (vid)

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι έχει καταφέρει ο νεαρός σούπερ σταρ των Μάβερικς ήταν η εμφάνιση του στο Game 4 με τους Κλίπερς, εκεί όπου μέτρησε 43 πόντους με 14/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα και 3/5 βολές, 17 ριμπάουντ, 13 ασίστ, δυο κλεψίματα, ένα μπλοκ κι ένα απίθανο νικητήριο σουτ.

Οι Κινγκς τον προσπέρασαν στο NBA Draft 2018, εν συνεχεία αναδείχτηκε Rookie της Σεζόν ενώ ο Βλάντε Ντίβατς εξήγησε σε πρόσφατη συνέντευξη του στη «Sacramento Bee» πως... ακόμα πιστεύει πως ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ έχει μεγάλη προοπτική.

Ο Ντίβατς αποτελεί παρελθόν από το frontoffice των «Βασιλιάδων», ο Ντόντσιτς στρέφεται στο αποψινό (26/8, 04:00) Game 5 με τους Κλίπερς και οι Αμερικανοί θυμήθηκαν όλες τις αποτυχημένες προβλέψεις για τον Σλοβένο πριν γίνει draft pick!

«Ειδικοί» όπως οι Σκίπ Μπέιλες και Στέφεν Σμιθ τον είχαν... ισοπεδώσει με την κριτική τους, κάνοντας λόγο για έλλειψη αθλητικότητας, για τις διαφορές ανάμεσα στην Ευρώπη και το ΝΒΑ, συγκρίνοντας τον με άλλες περιπτώσεις Ευρωπαίων που απέτυχαν στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ του πλανήτη.

Απολαύστε το video!

