ΛεΜπρόν για Ντέιβις: «Μέσα στους 3 καλύτερους συμπαίκτες ever, αλλά όχι σαν τον Ουέιντ» (vid)

Οι Λέικερς έκαναν το 1-1 στη σειρά με τους Μπλέιζερς, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που έκανε τη χειρότερη εμφάνιση της καριέρας του στο σκοράρισμα, να στέκεται στον Άντονι Ντέιβις μετά το ματς (τραυματίστηκε ο Λίλαρντ).

«Είχα σπουδαίους συμπαίκτες στην καριέρα μου. Και ο Ντέιβις ήταν ένας από αυτούς τους unicorns (ξεχωριστούς). Κάνει πράγματα που κάποιοι άλλοι σπουδαίοι συμπαίκτες δεν μπορούσαν. Αλλά επίσης είχα παίξει με τον Ουέιντ, ο οποίος μπορούσε να κάνει πράγματα που ο Ντέιβις δεν μπορεί.

Στη συνέχεια έβαλε τον... Μονόφρυδο στους 3 καλύτερους συμπαίκτες που είχε στην καριέρα του μαζί με Ίρβινγκ και Ουέιντ.

“AD is one of those unicorns”

LeBron calls AD one of the 3 best players he’s ever played with including Kyrie and D-Wade

(via @NBATV) pic.twitter.com/gh3iOpERaR

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 21, 2020