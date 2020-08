Λίλαρντ: «Παίζω κανονικά στο Game 3 παρά τον τραυματισμό μου!» (pic & vid)

Σαν να μην έφτανε η ήττα των Μπλέιζερς από τους Λέικερς, ήρθε και ο τραυματισμός του Ντέιμιαν Λίλαρντ για το Πόρτλαντ.

Ο πιο... καυτός παίκτης του ΝΒΑ αυτή την περίοδο, υπέστη εξάρθρωση δαχτύλου (στον δείκτη του αριστερού χεριού) και αποχώρησε από το Game 2 , λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας ήταν αρνητικά και πλέον οι Μπλέιζερς περιμένουν να δουν πόσο θα τον επηρεάσει στα επόμενα ματς.

Ο Dame δήλωσε πως θα παίξει κανονικά στο Game 3 της σειράς, παρά τον τραυματισμό του. Οι ηγέτες δεν αφήνουν την ομάδα τους στα δύσκολα, πόσο μάλλον ο Λίλαρντ.

Dame has a dislocated left index finger and won’t return after X-rays came back negative https://t.co/PZolQJB7IC

Damian Lillard visibly frustrated after the doctors took a look at his injured finger. pic.twitter.com/oUQaCJOQ3z

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 21, 2020