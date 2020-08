Πολύ κακή ήταν η βραδιά του ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Μπλέιζερς στο Game 2, όμως οι Λέικερς είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τον Άντονι Ντέιβις και έφτασαν σε μια εύκολη νίκη (τραυματίστηκε στο δάχτυλο ο Λίλαρντ και αποχώρησε).

Ο Βασιλιάς σκόραρε μόλις 10 πόντους, μια επίδοση που είναι η χειρότερη της καριέρας του στα playoffs σε νίκη της ομάδας του.

Επίσης αποτελούν την 3η χειρότερη επίδοση του σε οποιαδήποτε ματς που η ομάδα του κέρδισε (και η regular season μέσα).

Όλα αυτά ενώ στο Game 1 είχε γράψει ιστορία με την εμφάνιση του και το triple double, ξεπερνώντας στον Κόμπι

