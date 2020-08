Το μακρινό 1983 ο Τομ Κρουζ συστηνόταν στο παγκόσμιο κοινό με το «Οι σκοτεινές μπίζνες ενός πρωτάρη» (σ.σ. Risky Business). Η υπόθεση πάνω κάτω είχε ως εξής. Ενας έφηβος (ο Τομ Κρουζ) έμεινε μόνος στο σπίτι και προσπάθησε να περάσει καλά το σαββατοκύριακο. Σε εκείνη την ταινία ο... πρωτάρης (για άλλους λόγους που όλοι όσοι έχουμε την ταινία γνωρίζουμε) Τομ Κρουζ ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα!

Αρκετά χρόνια μετά ένας άλλος... πρωτάρης μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο για το MIP (πιο βελτιωμένο παίκτη του ΝΒΑ) αλλά ήδη έγραψε ιστορία με το παρθενικό του ματς στα playoffs!

O Λούκα Ντόντσιτς για ακόμα μια φορά φρόντισε να δείξει ότι είναι φτιαγμένος από τα καλύτερα υλικά. Για να φτάσουμε μέχρι εδώ έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Η σεζόν ήταν «γεμάτη» απ' όλες τις απόψεις, τα ρεκόρ πολλά και κάπου εκεί ακολούθησε η μεγάλη διακοπή εξαιτίας του κορονοϊού. Λύση βρέθηκε και είμαστε στα μέσα του Αυγούστου να παρακολουθούμε τα playoffs του ΝΒΑ, τα οποία δεν μοιάζουν και με τίποτα άλλο. Η «φούσκα» έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας, όλοι προσαρμόστηκαν και πλέον έχουμε μια νέα πραγματικότητα.

Με λίγα ή πολλά λόγια την διαδρομή την ξέρουν όλοι. Φτάσαμε στην 18η ημέρα του 8ου μήνα του 2020 να έχουμε τα πρώτα ματς των φετινών playoffs. Τα... φαβορί πήραν τις πρώτες νίκες, αλλά τα βλέμματα γύρισαν όλα στον αγώνα μεταξύ των Μάβερικς με τους Κλίπερς. Η αποβολή του Πορζίνγκις στοίχισε στο Ντάλας και οι διεκδικητές του τίτλου έφτασαν στο 1-0 (110-118). Το παιχνίδι είχε απ' όλα, αλλά κυρίως είχε τον... τρελό Σλοβένο. Ο Λούκα Ντόντσιτς στα 20 του δείχνει ότι δεν έχει ταβάνι. Όλοι στο ΝΒΑ κρατούν μικρό καλάθι για παίκτες που δεν έχουν παίξει σε playoffs ξανά. Και συνήθως καλά κάνουν, γιατί εκεί τα ψέμματα τελειώνουν και οι περισσότεροι δυσκολεύονται.

Luka Doncic is the 4th youngest player to drop 40+ points in a playoff game in NBA history.

20y, 276d — Magic Johnson

21y, 119d — LeBron James

21y, 124d — LeBron James

21y, 171d — Luka Doncic pic.twitter.com/gtOfR4gI6l

