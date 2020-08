Ο Πορζίνγκις πήρε 2 τεχνικές ποινές κι αποβλήθηκε, ένταση με Μόρις! (vid)

Η πρώτη δόθηκε για διαμαρτυρία μετά την καθαρή τάπα του πάνω στον Τζορτζ, ενώ η δεύτερη ήρθε όταν ο Μόρις είχε ένταση με τον Ντόντσιτς, με τον Λετονό να επεμβαίνει,θέλοντας να προστατεύσει τον συμπαίκτη του.

Είχαμε αλληλοσπρωξίματα και οι διαιτητές έδειξαν από μια τεχνική ποινή, κάτι που όμως σήμαινε αποβολή από το ματς για τον ψηλό του Ντάλας.

Some extracurriculars between Doncic, Porzingis & Morris...

Porzingis has been handed his second technical & has been ejected from tonight's game. pic.twitter.com/HflpSj12sW

