Ντόντσιτς για την ιστορική του εμφάνιση: «Ήταν απαίσια» (vid)

Τρομερό ντεμπούτο στα playoffs του ΝΒΑ έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς, που όμως δεν συνδυάστηκε με νίκη της ομάδας του. Ο νεαρός Σλοβένος είχε 42 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ και αυτή ήταν η καλύτερη εμφάνιση που έχει γίνει ποτέ σε ντεμπούτο σε playoffs. Όλος ο μπασκετικός πλανήτης υποκλίθηκε στο ταλέντο του άσου των Μάβερικς, όμως ο ίδιος είχε μόνο μια λέξη για να περιγράψει την εμφάνιση του.

«Απαίσια», είπε ο Λούκα. Το πρόβλημα στην εμφάνιση του ήταν ότι είχε 11 λάθη, κάτι που τελικά στοίχισε στην ομάδα του που έχασε από τους Κλίπερς με 118-110. «Ποτέ δεν είχα 11 λάθη. Αυτές είναι 11 επιπλέον κατοχές, αυτό σκεφτείτε. Σκέφτομαι πολύ αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να είμαι καλύτερος. Έντεκα λάθη. Ποτέ δεν είχα τόσα. Θέλω απλά να κερδίζω. Είμαι υπερήφανος γι' αυτή την ομάδα, παλέψαμε, παλέψαμε μέχρι το τέλος. Προσπαθήσαμε. Είμαι υπερήφανος».

Εκτός από το ρεκόρ του ο Ντόντσιτς μπήκε σε ένα ακόμα «κλειστό» κλαμπ όπου μόνο ο Μάτζικ και ο ΛεΜπρον έχουν 40-5-5 σε ένα παιχνίδι playoff σε μικρότερη ηλικία από τον Λούκα, ενώ «ακολούθησε» και τον Νοβίτσκι και έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από τον θρύλο του Ντάλας με 42 πόντους.

Mavericks’ Luka Doncic on how he played during record-setting 42-point NBA playoff debut in Game 1 vs. Clippers: “Terrible. I had 11 turnovers. I should never have that much. I just want to win.” pic.twitter.com/QGbow2777m

— Ben Golliver (@BenGolliver) August 18, 2020