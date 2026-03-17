Με 40άρα Μπράουν οι Σέλτικς, τι έκανε ο Πουλακίδας στην ήττα των Μάβερικς
Οι Ντάλας Μάβερικς ηττήθηκαν με 129-111 από τους Πέλικανς, με τον Πουλακίδα να πατά παρκέ. Έπαιξε 18 λεπτά και είχε 3 πόντους και 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο με 1/5 τρίποντα. Δεν έφτασαν οι 32 πόντοι και τα 8 ριμπάουντ του Μάρσαλ. O Zάιον Ουίλιαμσον για τους νικητές είχε 27 πόντους, 4 ριμπάουντ.
Τριπλός Γκίντεϊ στη νίκη των Μπουλς
Ο Γκίντεϊ υπέγραψε τη νίκη των Μπουλς με 132-117 επί των Γκρίζλις. Ο Αυστραλός είχε 16 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ με triple double. Στον αντίποδα ο Κάουαρντ είχε 17 πόντους και 5 ασίστ. Στο 28-40 πήγαν οι νικητές, στο 23-44 οι ηττημένοι.
Τράβηξε 41 ο Μπράουν
Οι Σέλτικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 120-112 των Σανς και έτσι να πάνε στο 45-23. Ο Μπράουν ήταν εντυπωσιακός με 41 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίσ, με τον Τέιτουμ να προσθέτει 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ματσάρα έκανε και ο Ντέβιν Μπούκερ με 40 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.
Κυνηγούν τους Μάτζικ οι Χοκς, 10 σερί νίκες
Οι Χοκς επικράτησαν με 124-112 των Μάτζικ και κυνηγούν να τους πάρουν την 6η θέση. Στις 10 σερί νίκες έφτασαν οι Χοκς που πήγαν στο 37-31, με τους Μάτζικ να έχουν 38-29. Ο Αλεξάντερ-Ουόκερ τελείωσε με 41 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ από την άλλη ο Μπανκέρο είχε 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Άλωσαν το LA oι Σπερς
Οι Σπερς επικράτησαν των Κλίπερς εκτός έδρας με 119-115 και πήγαν στο 50-18 ρίχνοντας στο 34-34 τους ηττημένους. Ο Γουεμπανιάμα είχε 21 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Καστλ μέτρησε 23 με 8 ασίστ. Από την άλλη ο Γκάρλαντ είχε 25 πόντους, 10 ασίστ, αλλά και 8 λάθη.
