Εντυπωσιακό ήταν το Game 1 των Κλίπερς με τους Μάβερικς. Η ομάδα του LA κατάφερε να επικρατήσει με 118-110 και να κάνει το 1-0 σε μια σειρά που υπόσχεται πολλές συγκινήσεις.

Ο Ουίλιαμς έκανε το 111-104, 1:10 πριν το τέλος, ενώ στα 40 δευτερόλεπτα, ο Τζορτζ έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 114-106, ενώ ο Ντόντσιτς μείωσε σε 114-110. Ο Λέοναρντ έβαλε 2 βολές για το 116-110, ενώ με ακόμα ένα ζευγάρι στη συνέχεια... κλείδωσε τη νίκη

Για την ομάδα του Λος Άντζελες, ο Τζορτζ είχε 27, ενώ ο Λέοναρντ μέτρησε 29 με 11 ριμπάουντ. Ο Ζούμπατς είχε 10 με 10 ριμπάουντ και ο πολύτιμος Μόρις 19. Στον αντίποδα ο Ντόντσιτς που καρδιοχτύπησε το Ντάλας στην περίοδο, είχε 42 πόντους 9 ασίστ, 7 ριμπάουντ, αλλά και 11 λάθη. Οι 42 πόντοι είναι και ρεκόρ όλων των εποχών για ντεμπούτο παίκτη στα playoffs!

Το Ντάλας έχασε τον Πορζίνγκις, 9 λεπτά πριν τη λήξη του 3ου δωδεκαλέπτου, αφού αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές μετά από ένταση με τον Μόρις (είχε δεχθεί την πρώτη στο 1ο ημίχρονο).

PG puts LAC up 8 with the trey!@dallasmavs 106@LAClippers 114

42.6 to play on ESPN pic.twitter.com/uyKehfBLHo

— NBA (@NBA) August 18, 2020