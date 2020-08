Σλοβένικη «μαγεία» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς στην αναμέτρηση των Χιτ με τους Θάντερ πέρασε μία εκπληκτική πάσα ανάμεσα από τα πόδια του.

Ακριβώς ίδια είχε κάνει προ ημερών ο Λούκα Ντόντσιτς.

Δείτε τα δύο βίντεο και τις ομοιότητες της πάσας.

Dragic with the dime between his legs! pic.twitter.com/uMJclIdkfn

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 13, 2020