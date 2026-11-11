Δείτε όλα όσα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Γιούτα οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ στην 5η νίκη τους τη φετινή σεζόν.

Ο «Greek Freak» έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ μέσα στο «Delta Center» απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με 115-109.

Στα 31 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 31 πόντους και γεμίζοντας την στατιστική του με 12/21 εντός παιδιάς (11/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και 1/2 βολές, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος.

Αυτό ήταν το 9ο double double του Έλληνα σούπερ σταρ στα 11 παιχνίδια που έχει παίξει με τη νέα του ομάδα.