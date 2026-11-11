Αντετοκούνμπο: Το νέο show του Γιάννη στην Γιούτα
Ο «Greek Freak» έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ μέσα στο «Delta Center» απέναντι στους Γιούτα Τζαζ με 115-109.
Στα 31 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 31 πόντους και γεμίζοντας την στατιστική του με 12/21 εντός παιδιάς (11/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα) και 1/2 βολές, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μόλις ένα λάθος.
Αυτό ήταν το 9ο double double του Έλληνα σούπερ σταρ στα 11 παιχνίδια που έχει παίξει με τη νέα του ομάδα.
Δείτε τα κατορθώματα του Αντετοκούνμπο
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